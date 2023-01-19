ضبط مستريح «الإكسسوارت الحريمي» بالإسكندرية بعد جمعه 18 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالاستيلاء على قرابة 18 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها مقابل أرباح.

بلاغ لمباحث الأموال العامة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية بتضررهم من أحد الأشخاص ونجله لتلقيهما مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام تاجر ملابس، ونجله مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية - لهما معلومات جنائية بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الإكسسوارات والملابس الحريمي مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، ما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 17,7 مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهة المتهمين المذكورين أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.