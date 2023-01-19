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«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة حنفيات مسجد في حلوان.. وتضبط اللص

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:26 ص | الخميس 19 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر فيس بوك، تضمّن استغاثة إمام مسجد في حلوان لسرقة بعض الأشياء من داخل المسجد، وضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى تداول مقطع فيديو على فيس بوك، تضمّن استغاثة إمام مسجد كائن بمنطقة حلوان في القاهرة لسرقة بعض الأشياء من داخل المسجد.

وبالانتقال والفحص ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، وتبين أنّه سرق عدد من المواسير النحاسية الخاصة بتكييفات المسجد، وعدد من حنفيات المياه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع