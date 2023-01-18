«الداخلية» تكشف حقيقة «سيارة الدائري».. «وقفت بعرض الطريق وعطّلت المرور»

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو متداول عبر فيس بوك، لسيارة تقف بعرض الطريق الدائري في القاهرة، تسبّبت في تعطيل حركة المرور، بدائرة قسم شرطة السلام أول في القاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّه بفحص الواقعة أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله قرر توقف السيارة على النحو المشار إليه لتعطلها، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.