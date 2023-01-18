رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تكشف حقيقة «سيارة الدائري».. «وقفت بعرض الطريق وعطّلت المرور»

كتب:

محمد بركات
03:01 م | الأربعاء 18 يناير 2023
الداخلية - تعبيرية

الداخلية - تعبيرية

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو متداول عبر فيس بوك، لسيارة تقف بعرض الطريق الدائري في القاهرة، تسبّبت في تعطيل حركة المرور، بدائرة قسم شرطة السلام أول في القاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّه بفحص الواقعة أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله قرر توقف السيارة على النحو المشار إليه لتعطلها، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

اقرأ المزيد:

تولى وزارة الداخلية عام 2011.. أبرز المعلومات عن الراحل منصور العيسوي

قناة الحياة تستعرض جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا تموينية

وزارة الداخلية: تنفيذ 384 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

إنجازات وزارة الداخلية في 2022.. أبرزها «رد الجميل» لكبار السن ورعاية أبناء الشهداء
بقلم محمد بركات