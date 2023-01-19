محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة طفلة وجه بإجراء عملية جراحية لها «صور»

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، على حالة الطفلة سما رامي عبد الفتاح، 4 سنوات، من قرية الزهراء، بمركز ببلطيم، عقب تلقي المحافظ استغاثة لإجراء عملية جراحية لها، لتعرضها لحادث لسقوط بوابة حديدية الخاصة بمنزل أسرة عليها، فأُصيبت بكسر في الحوض والفخد، وحالتها كانت سيئة، وتوجه والدها لأحد المستشفيات، وكان لا بد من نقلها لمستشفى تُجرى لها العملية الدقيقة، نظراً لخطورة حالة الطفلة، وبمجرد تلقي المحافظ الاستغاثة، تواصل مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الذي رحب باستقبال الحالة بالمستشفى الجامعي.

إجراء العملية الجراحية للطفلة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي

ووجّه المحافظ، بإجراء العملية الجراحية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، ووضع كافة الإمكانيات الطبية في خدمتها، مقدماً الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، مدير عام مستشفيات جامعة كفر الشيخ، والطاقم الطبي.

محافظ كفر الشيخ يزور الطفلة ويقدم لها هدايا

وزار محافظ كفر الشيخ، الطفلة في قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي، واطمأن على حالتها الصحية، وما قدمته المستشفى من خدمة طبية لها، وقدم لها هدايا، موجهاً الشكر للطاقم الطبي، وإدارة المستشفى على العناية بحالة الطفلة، وبالمترددين على المستشفى الجامعي، مؤكداً أن المستشفى الجامعي صرح طبي متميز، يُقدم كافة الخدمات الطبية والعمليات الجراحية وخاصة الدقيقة، لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

ومن جانبها، وجهت أُسرة الطفلة الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لاستجابته السريعة لإنقاذ الطفلة، وإجراء العملية الجراحية لها.