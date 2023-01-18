«صحة كفر الشيخ»: سحب عينات مياه من نهر النيل فرع رشيد لقياس مدى نقائها

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سحب عينات مياه من نهر النيل فرع رشيد؛ للتأكد من صلاحية مياه نهر النيل المار بالمحافظة، ومدى نقائه.

المرور على 3 مراكز بكفر الشيخ

وذكر بيان صادر، عن المديرية، أنه تم تشكيل فريق مكون من الدكتور محمد فريد الشربيني، مدير معمل الرصد البيئي بالمديرية، والدكتورة داليا خفاجي، مدير عام معامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والكيميائي الدكتور إبراهيم باجول، وفني معمل أحمد رضا، حيث قام الفريق بعمل مسح شامل، وسحب عينات مياه من نهر النيل فرع رشيد بدايةً من قناطر إدفينا بمركز مطوبس، مرورًا بمركز فوه وقرية سنديون، وانتهاءً بمركز دسوق وقرية منية جناج، وذلك للتأكد من صلاحية مياه نهر النيل فرع رشيد بمحافظة كفر الشيخ، ومدى نقائه.

رفع جودة مياه الشرب لأهالي محافظة كفر الشيخ

وأشار البيان، إلى أن ذلك يأتي استمرارًا للتعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ ممثلة في معمل الرصد البيئي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ممثلة في الإدارة العامة للمعمل المركزي، وإدارة سلامة ومأمونية المياه، وإدارة شئون البيئة، وذلك من أجل رفع جودة مياه الشرب لأهالي محافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك، تحت رعاية الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء مهندس حسن عبد الغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، وإشراف الدكتور محمد خيري الجمال، مدير عام إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية.