رئيس منطقة كفر الشيخ: متابعة مستمرة وتقديم الدعم لأنشطة الرواق الأزهري

استقبلت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأربعاء، بقيادة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ وفداً من الإدارة العامة للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف برئاسة الدكتور مصطفى شيشي، رئيس قسم أروقة القرآن الكريم بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور محمد قطب، المشرف العام على أروقة الوجه البحري بالجامع الأزهر الشريف.

أُقيم اللقاء بمدرج ديوان المنطقة، من أجل الاجتماع بأعضاء إدارة الرواق الأزهري بكفر الشيخ، والمحفظين بأروقة القرآن الكريم بالمحافظة، والبالغ عددهم مائة وخمسة وتسعون محفظاً، والمنسقين والإداريين بالفروع.

أهداف اللقاء

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة المتابعات التي يقوم بها أعضاء الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف لمتابعة الأروقة الخارجية بالمحافظات، بناءً على توجيهات الدكتور عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور هاني عودة عواد، المدير العام للجامع الأزهر الشريف، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شؤون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، وأصحاب الفضيلة أعضاء الإدارة العامة.

واستهل الاجتماع، بآيات من الذكر الحكيم للطفل محمد حمادة محمد، الدارس برواق القرآن الكريم للطفل بمعهد أنور المنشاوي بالحامول، ثم كلمة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ للترحيب بالضيوف.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية: هناك متابعة مستمرة لأنشطة الرواق الأزهري

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية، على ضرورة الاهتمام بهذا المشروع الضخم، مؤكداً متابعته المستمرة لأنشطة الرواق الأزهري بكفر الشيخ، وتقديم كل الدعم، ليُحقق الهدف المرجو منه.

وبنهاية كلمته توجه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بخالص الدعوات لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على الدعم المستمر لكل الأنشطة العلمية التي تؤكد وسطية الأزهر الشريف، ودوره الرائد في المجتمع المصري، وما يقوم به خارج البلاد.

مدير إدارة الرواق الأزهري بكفر الشيخ: لا ندخر وسعاً في النهوض بالرسالة السامية

هذا ومن جانبه وجّه الدكتور أحمد سعد عقل، مدير إدارة الرواق بكفر الشيخ؛ شكر خاص من إدارة الرواق الأزهري بكفرالشيخ، لضيوف اللقاء، لافتاً أن إدارة الرواق الأزهري بكفر الشيخ لا تدخر وسعاً في النهوض بالرسالة السامية التي كُلفت بها.

وعقب الانتهاء من كلمات الضيوف تم فتح باب المناقشة للرد على أسئلة واستفسارات المحفظين والمنسقين بفروع الأروقة الأزهرية بجموع المحافظة.

واختتمت فعاليات اللقاء بآيات من كتاب الله تعالى للطفلة روان إبراهيم ماهر، الدارسة برواق القرآن الكريم للطفل بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين.