ضبط 300 كيلو مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، حيث جرى ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 140 متهما، وتنفيذ 86095 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيلين عصابيين، ضما 10 متهمين بارتكاب 7 حوادث سرقة متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 381 قضية مواد مخدرة بإجمالي 418 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 140,110 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 105,600 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 20,530 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 10,820 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 10,075 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 3,570 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 1,072 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,003 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 760 جراما، و4797 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 31 متهما، وضبط 22 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 224 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 19895 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.