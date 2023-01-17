حملة أمنية في أسيوط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

حملة أمنية بأسيوط .. لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية

تمكن قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط.

ضبط 27 قطعة سلاح

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (27) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (رشاش جرينوف- 15 بندقية آلية- 4 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (24 متهم "لعدد 6 منهم معلومات جنائية") .ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.

ضبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة ( 5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية") .تنفيذ عدد (318) حكم قضائى متنوع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.