رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حملة أمنية في أسيوط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

كتب:

محمد بركات
12:28 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
أرشيفية

أرشيفية

حملة أمنية بأسيوط .. لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية

تمكن قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط.

ضبط  27 قطعة سلاح

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (27) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (رشاش جرينوف- 15 بندقية آلية- 4 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (24 متهم "لعدد 6 منهم معلومات جنائية") .ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.

ضبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة ( 5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية") .تنفيذ عدد (318) حكم قضائى متنوع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.

اقرأ المزيد:

تولى وزارة الداخلية عام 2011.. أبرز المعلومات عن الراحل منصور العيسوي

قناة الحياة تستعرض جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا تموينية

وزارة الداخلية: تنفيذ 384 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

إنجازات وزارة الداخلية في 2022.. أبرزها «رد الجميل» لكبار السن ورعاية أبناء الشهداء
بقلم محمد بركات