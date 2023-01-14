القبض على 24 تاجر سلاح خلال حملة أمنية في أسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط0 بمديرية أمن أسيوط.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (24) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (12 بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش - طبنجة - 6 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (24 متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية" ) .

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم ( كمية من المواد) بحوزة ( 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") .

تنفيذ عدد (420) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.