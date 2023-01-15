ضبط مواد مخدرة بـ6.5 مليون جنيه في حملة أمنية بالجيزة والدقهلية ومطروح

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديريات أمن (الجيزة – الدقهلية - مطروح) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرتين إجراميتين لترويج تلك المواد المخدرة.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى :

ففى الجيزة، تم ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية حال تواجده أمام مسكنه بدائرة مركز شرطة البدرشين وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).

كما تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية حال تواجده أمام مسكنه بدائرة مركز شرطة البدرشين وبحوزته كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى عملات "أجنبية - محلية" – هاتف محمول – ميزان حساس).

وفى الدقهلية تم ضبط 5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة شربين وبحوزتهم كمية لمخدر البانجو وزنت 35 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة – 4 سلاح أبيض).

وفى مطروح، قامت الحملات بضبط عنصريين إجراميين حال إستقلالهما سيارة ميكروباص بدائرة مركز شرطة مطروح.. وبحوزتهما (عدد 750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 75 كيلو جرام "داخل مخزن سرى بالسيارة" – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة، بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 6,500,000 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.