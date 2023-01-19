بدء إجراءات إنشاء وحدة للعلاج التلطيفي بالمستشفى الجامعي بأسيوط

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، بدء إجراءات إنشاء وحدة متخصصة في العلاج التلطيفي بقسم علاج الأورام والطب النووي بالمستشفى الجامعي الرئيسي، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط والهادفة إلى تطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة لمرضي الأورام المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية من مختلف محافظات الجمهورية ومن شتى الأعمار.

قسم علاج الأورام

أضاف الدكتور علاء عطية أن الاتجاه لإنشاء الوحدة يأتي إستثماراً للمكانة العلمية المتميزة لقسم علاج الأورام والطب النووي الذي يعد أول قسم طبي متخصص في هذا المجال على مستوي جامعات صعيد مصر.

العلاج التلطيفي في المستشفى الجامعي

أشار الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي إلى استضافة القسم أساتذة متخصصين في مجال العلاج التلطيفي من إنجلترا وذلك لعقد ورشة عمل ضمن وقائع المؤتمر الدولي الرابع عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي والمقرر انطلاقه منتصف شهر فبراير المقبل، وتهدف ورشة عمل العلاج التلطيفي إلى تدريب الكوادر الطبية وأطقم التمريض على ذلك النوع من العلاج.

العلاج الإشعاعي

كما من المقرر أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر عقد ورشة عمل أخرى عن العلاج الإشعاعي بمشاركة خبراء من إنجلترا وألمانيا ونخبة من الأساتذة المتخصصين من المعهد القومي للأورام ومستشفى 57357 وقصر العيني وجامعة الإسكندرية وقسم علاج الأورام بجامعة أسيوط.