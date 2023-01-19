موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان.. ميسي ورونالدو يلتقيان

تنطلق مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، 2022-2023، مساء اليوم الخميس وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، وفقا وسائل إعلام سعودية.

ومنذ الإعلان عن الاستعداد لإقامة المباراة، يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان، موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، حيث يجمع اللقاء بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، في مواجهة ينتظرها عشاق الاثنين حول العالم بشكل دائم.

موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

ويأتي موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان كما يلي:

تنطلق مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، الليلة، عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا والأردن، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعمان، بينما يذاع اللقاء في تمام الساعة التاسعة في الإمارات.

مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

وتعتبر مباراة اليوم، هي الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي وقع عقده الجديد مع نادي النصر السعودي، في أمر لفت أنظار العالم والدول العربية خاصة، وغاب كريستيانو، عن مباراة النصر الأخيرة في الدوري السعودي بسبب إيقافه مباراتين مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وأعلنت شبكة قناة بي إن سبورتس الرياضية، إذاعة مباراة الهلال والنصر السعودي ضد باريس سان جيرمان عبر شاشاتها، في التوقيت المحدد.