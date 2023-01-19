معلومات عن مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بعد وفاته اليوم

رحل عن عالمنا، اليوم الخميس، مجدي الشراكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة غداً الجمعة، عقب صلاة الجمعة، من مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ.

معلومات عن مجدي الشراكي

وفيما يلي، أبرز المعلومات عن مجدي الشراكي، بحسب ما ذكره أحمد الشراكي، أحد أقارب الراحل لـ«الوطن»:

- وُلد في محافظة كفر الشيخ عام 1960، ويبلغ من العمر 63 عامًا.

- كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية.

- شغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان ممثلاً عن الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي.

- شغل أيضاً منصب عضو شركة مطاحن مصر العليا ممثلاً عن الشركة العربية لحليج الأقطان.

- شغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ممثلاً عن الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي.

- شغل منصب عضو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وعضو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعضو الشركة المصرية العامة لإنتاج التقاوي «ايجاسيد»، وعضو الهيئة الزراعية المصرية، وعضو الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي.

- شغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي بكفر الشيخ، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وفاة مجدي الشراكي بعد أزمة صحية

ورحل «الشراكي»، اليوم الخميس، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته غدًا، عقب صلاة الجمعة، من مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ.