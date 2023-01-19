مصرع مسن أسفل عجلات قطار أبو قير في شرق الإسكندرية

لقي مسن مصرعه، اليوم الخميس، دهسا أسفل عجلات قطار أبو قير أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان فيكتوريا شرقي محافظة الإسكندرية.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بوفاة شخص أسفل عجلات القطار إثر اصطدام قطار خط أبو قير به بمنطقة مزلقان ڤيكتوريا من إدارة شرطة النجدة.

مصرع مسن تحت عجلات القطار

انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة مسن يبلغ من العمر 70 عامًا وجار تحديد هويته على قضبان القطار.

الإسعاف تنقل جثة مسن للمشرحة

ووفقا للتحريات وشهود العيان، لم يشاهد المذكور القطار لحظة عبوره شريط السكة الحديد فصدمه وتسبب في مصرعه على الفور.

وجرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.