العلاج بالديكور والألوان طريقة للتخلص من الصدمات.. خبيرة نفسية توضح

الصدمات الحياتية، كفيلة بإصابة الإنسان بحالة نفسية سيئة، والانطواء عن البشر، لكن منهم من يستطيع التغلب على هذه الصدمات، وعلى سبيل المثال تعرضت إحدى الشابات لأزمة نفسية شديدة بعد وفاة والديها، ما جعلها تخضع لجلسات علاجية لأكثر من عام، لكن اتجاهها للعلاج بالألوان والديكور، جعل منها شخصا مختلف مقبل على الحياة.

العلاج بالألوان وسيلة للتخلص من الصدمات

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة إيناس علي، أخصائي نفسي، وتعديل سلوك، إن العلاج بالديكور والألوان، يعتبر وسيلة للتخلص من الصدمات والانطواء، لأن هذا يعد تغير حياة وتجديد النمط المستمر في مشاهدة الأشياء نفسها، «فيه ناس من كتر الصدمات بتوقف حياتها واللي بيزيد عليهم أن نفس الحاجة بتبقى قدامهم على طول، ودا بيكون أثر سلبي عليهم».

العلاج بالألوان والديكور، يعد من أبرز الأنواع التي تستطيع أن تُغير حياة الإنسان، «البيت هو العامل الأساسي في قياس التغير لأن الإنسان أو الشخص موجود فيه أغلبية الوقت ومحتاج أن يرتاح بعد يوم تعب، لما يلاقي ألوان أو ديكور مريح بالنسبة له دا في حد ذاته علاج» حسب ما روته الدكتور إيناس علي خلال حديثها مع «الوطن».

تناسق الألوان يخلق بيئة صحية ونفسية

الديكور والسيكولوجي، وألوان الطاقة الحيوية، جميعها وسائل ينتج عنها العلاج بالديكور، حسب تعبير أخصائي النفسي وتعديل السلوك، مشيرة إلى أن كيفية تناسق الألوان، واختيار اللون المناسب، يخلق بيئة صحية ونفسية تلائم الإنسان، كما أنه يقتل الملل من الروتين اليومي.

تعتمد فكرة العلاج بالألوان، على أن اللون في الأساس هو ضوء مرئي، ويستخدم العلاج بالألوان، لتعزيز طاقات الشفاء داخل الجسم والعقل، كما أنه يستخدم في الطب الهندي القديم.