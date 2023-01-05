تفاصيل إنهاء حياة «قعيد» على يد ابنه في طنطا.. أزمة نفسية و«فأس»

حالة من الحزن تسيطر على أهالي عزبة مطر، التابعة إلى قرية ميت حبيش، بمركز طنطا، بسبب قتل أحد الشباب والده العاجز، بطريقة بشعة «مصدومين من اللي حصل بين السيد عصر وابنه، محدش يقتل أبوه بالطريقة البشعة دي» بحسب سمير محمد أحد أبناء العزبة.

وأضاف أن الشاب المتهم بقتل والده، يدعى محمد السيد عصر، يبلغ من العمر، 33 عاماً، يعمل في مصنع الكتان، متزوج ولديه طفلة، وشقيقة واحدة، كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي القرية، ودائم الصلاة في المسجد، وأصيب في الفترة الأخيرة بمرض نفسي، جرى نقله إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشاب كان يظهر عليه بعض الاضطرابات مؤخرا، وزوجته تركت المنزل خوفا منه، خشية أن يصيبها هي أو ابنتها بأي إيذاء، مشيرا إلى أن والد الشاب كان يعاني من شلل نصفي وملازم الفراش ولا يقوى على الحركة.

وقبل وقوع الجريمة، حدثت مشادة كلامية بينه وبين والدته، وتركت المنزل وذهبت إلى منزل ابنتها، وفوجئ الأهالي بعد ذلك، بإحضار الشاب فأس، وانهال على والده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

تشييع الجثمان

شيع أهالي عزبة مطر، التابعة لقرية ميت حبيش البحرية، أمس جثمان مسن يدعي، السيد عصر، بعد أن قررت جهات التحقيق التصريح بدفنه، وجر صلاة الجنازة عليه، عقب الانتهاء من صلاة المغرب، ودفنه في مسقط رأسه بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد وسط أهالي القرية.

تعود أحداث الواقعة، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا، يفيد بقيام شاب في العقد الرابع من العمر بقتل والده مستخدما فأس، بعزبة مطر التابعة لقرية ميت حبيش البحرية، بمركز ومدينة طنطا، وتم ضبط المتهم، والأداة المستخدمة، وجرى اقتياده إلى ديوان عام مركز شرطة طنطا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت التصريح بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الرأي القانوني

وقال المحامي والخبير القانوني سعد عبد العظيم، أن المادة رقم 62 من قانون العقوبات، نصت على أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها، إذا أخذها قهرا عنه، أو على غير علم منه بها.