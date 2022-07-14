شاب يحاول إشعال النار في نفسه بقنا.. «عنده أزمة نفسية»

أصيب شاب في قرية «هو» بنجع حمادي، بحروق من الدرجة الثالثة على خلفية قيامه بإشعال النيران في نفسه، وذلك صباح اليوم.

نقل المصاب للمستشفى

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة «جاد الكريم.خ»، 35 عاما، حاول إشعال النيران في نفسه لمروره بأزمة نفسية، ونقل المصاب إلى المستشفى في قرية بهجورة، وتبين أنه مصاب بحروق من الدرجة الثالثة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول وجود شبهة جنائية من عدمه.