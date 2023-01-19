محمد سامي يفوز بالجائزة الأولى للتفوق الصحفي ويتبرع بقيمتها لـ«حياة كريمة»

فاز الزميل محمد سامي رئيس قسم الأخبار بموقع مصراوي بالجائزة الأولي للتفوق الصحفي عن نقابة الصحفيين فئة التحقيقات عن موضوع «دعم وهمي.. تحقيق يكشف كيف يستولي أصحاب المخابز على أموال الدعم من المواطنين»، الذي نشر وأثار ضجة واسعة بعد نشره دفعت عدد كبير من أعضاء مجلس النواب للتقدم بطلبات إحاطة فى مجلس النواب حول الأمر.

وقرر محمد سامي بعد إعلان فوزه بجائزة نقابة الصحفيين التبرع بها لصندوق تحيا مصر حساب حياة كريمة تقديرا للجهود المبذولة في هذا الملف الذي يخدم سكان الريف المصري.

وأعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2022 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2021 وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة دعاء النجار، المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها.