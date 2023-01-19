«الأعلى للجامعات» يعلن مد فترة الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج

أعلن المجلس الأعلى للجامعات مد فترة الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج، حتى يوم السبت الموافق 28 يناير الجاري، بناءً على قرار مجلس الوزراء بمنح يوم الخميس القادم الموافق 26 يناير إجازة رسمية، بمناسبة عيدي الشرطة وثورة 25 يناير، والذي يصادف آخر يوم مقرر للترشح.

المهلة المحددة للتقديم لرئاسة الجامعة

يذكر أن مجلس جامعة سوهاج قد حدد أهم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة الجامعة وهي: «السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل على الأبحاث والمهارات العلمية، الإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، التعاون الخارجي وبناء الشراكات، المشاركة فى تطوير التعليم الجامعي، إضافة إلى بيان حالة يشتمل على الإعارات والإجازات، المهمات العلمية فى الخارج والجزاءات مع تقديم خطة كل مرشح لتطوير الجامعة».

افتتاح مبادرة الأسرة الذهبية

وفي سياق منفصل، شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج في فعاليات إطلاق مبادرة «الألف الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة سوهاج التي افتتحها اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، كما قام زار المستشفيات المستهدفة للاجتماع مع مديرى المستشفيات، وفريق الأطباء والتمريض بقسم حديثي الولادة وقسم النساء والتوليد لعرض خطة المبادرة.