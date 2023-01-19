جامعة سوهاج تكرم 32 طالبا لاجتيازهم ورشة لغة الإشارة المتخصصة في الطب

كرم الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، 32 طالباً من كلية الطب، اجتازوا البرنامج التدريبي في «لغة الإشارة المتخصصة في الطب»، التي نظمها مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، بحضور كل من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز والدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

تكريم المتميزين بالبرامج التدريبية

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق أن ادارة الجامعة تحرص على تكريم المتميزين المشاركين في مثل هذه البرامج التدريبية، التي تهدف في المقام الأول الي الحث على تعلم لغة الإشارة ونشر ثقافة الصم، مضيفاً أن الجامعة تعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجهه ذوي الإعاقة وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، للمساواة بين ذوي الاحتياجات الخاصة ونظرائهم وعدم التمييز فيما بينهم.

موضوعات الورشة

شدد الدكتور خالد عمران، على ضرورة الإدراك الجيد للغة الإشارة، وذلك لتفادي الآثار السلبية والنفسية السيئة لتلك الحالات، مشيراً إلى أن ورشة العمل تضمنت على كيفية إجراء النقاش الطبي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأسلوب علمي صحيح داخل العيادات المختلفة، ومراعاة التشخيص الجيد للمرض، والإلمام بالمتطلبات الصحية لتلك الحالات.