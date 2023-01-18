مجلس جامعة سوهاج يعتمد مقترحات اللوائح الداخلية لإنشاء 12 مستشفى تخصصيا

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إنه بعد اعتماد الهيكل التنظيمي المعدل للمستشفيات الجامعية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالقرار رقم (297) بتاريخ 22 نوفمبر لعام 2022، اعتمد مجلس الجامعة بجلسته التي عقدت بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، مقترح اللوائح الداخلية، لاستحداث عدد 12 مستشفى تخصصيا ضمن المستشفيات الجامعية بسوهاج.

ضم مستشفى الأطفال الجديد للجامعة

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أنه طبقا لخطة تطوير المستشفيات الجامعية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على ضم مستشفى الأطفال الجديد للجامعة، وتخصيص 10 آلاف متر لإنشاء مستشفى الحروق والتجميل والجراحات التكميلية، أثناء افتتاحه مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، فإن اللوائح المعتمدة من مجلس الجامعة، جرى رفعها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاعتمادها، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات.

مستشفى صحة المرأة

أضاف رئيس جامعة سوهاج أن المستشفيات التخصصية التي تم استحداث لوائحها، مستشفى صحة المرأة، طب وجراحات الأطفال، أمراض وزراعة الكلى وجراحات المسالك البولية، الطوارئ، الإصابات، بالاضافة إلى مستشفى أمراض الباطنة، الجراحة العامة، طب وجراحة الجهاز الهضمي والكبد، أمراض وجراحة القلب والصدر، علاج وجراحة الأورام، مستشفى زراعة الأعضاء، مستشفى جراحات التجميل والحروق والجراحات التكميلية.