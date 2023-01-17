رئيس جامعة سوهاج يتسلم شهادة التصنيف الدولية للجامعات المستدامة

تسلم الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، شهادة التصنيف الدولي للجامعات الأكثر استدامة «صديقة البيئة»، بحضور كل من الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي حسانين، مدير وحدة الاستدامة، المشرف العام على ملف التصنيف بالجامعة، والدكتورة صباح صابر، منسقة الأنشطة بالوحدة، وذلك بمقر مكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

تحويل الجامعة لجامعات الجيل الرابع

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق أن استراتيجية الجامعة في تحولها إلى جامعات الجيل الرابع تركز على النظام البيئي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، مشيدًا بالمجهود الضخم تبذله إدارة الجامعة بقطاعاتها كافة، في الحفاظ على المناخ، وتجسد ذلك خلال مشاركتها الفعالة في قمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب تطبيقها لمبادرة «اتحضر للأخضر»، ليبقى حرمها نظيفا محافظا على معايير الاستدامة.

شكر فريق عمل وحدة التنمية المستدامة

وقدم رئيس الجامعة خالص شكره لفريق عمل وحدة الاستدامة بالجامعة، على كل ما قدموه من مجهودات في هذا الملف، الذي ساهم في تقدم اسم الجامعة دولياً وعالمياً.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين أن الجامعة نجحت في تحقيق المركز رقم 355 من بين 1050 جامعة عالمية مشاركة في هذا التصنيف؛ إذ إنها قفزت 45 مركزاً عن العام الماضي، رغم زيادة عدد الجامعات المشاركة، لافتاً إلى أن ترتيبها كان رقم 400 عالمياً، من بين 956 جامعة العام الماضي.