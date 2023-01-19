الرئيس السيسي: مصر تمر بظروف صعبة مثل باقي الدول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مصر تمر بظروف صعبة مثل باقي الدول، الأمر الذي لم تصنعه القيادة السياسية بأنفسها، مضيفا: «مدخلناش في حروب واقتتال ضيعنا فيه قدرات الدولة المصرية ومستقبلها، وكنا حريصين في كل ردود أفعالنا أننا نتسم بالكثير من التوازن والحكمة في التعامل مع كل المشكلات اللي بتقابلنا».

السيسي: كان لابد أننا نجابه هذا الاختيار

وأضاف خلال كلمته أثناء تفقده الاكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم، وذلك في تقرير أذاعه التلفزيون المصري، أن الدولة المصرية كانت حريصة في أعوام 2013 و2014 أن لا يحدث أي نوع من أنواع الاقتتال أو الصراع، «ده كان اختيارهم وكان لابد أننا نجابه هذا الاختيار».

السيسي: الأسعار كلها ارتفعت

وتابع: «الدولة بتبذل جهد كبير للحفاظ على مستوى نقدر كلنا مع بعض بالصبر والفهم لما نحن فيه، وهو عبارة عن نتاج ظروف دولية صعبة لها تداعيات كبرى على العالم كله وأثرت كثيرا على تكلفة الحياة، سواء في مجال الطاقة أو السلع الأساسية أو مستلزمات الإنتاج، والأسعار كلها ارتفعت».