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الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا بالمنطقة الجنوبية العسكرية

كتب:

محمد مجدي
05:11 م | الخميس 19 يناير 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أ ح محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى داخل المنطقة الجنوبية العسكرية، مشيراً إلى أن حماة الإتجاه الإستراتيجى الجنوبي، سيظلوا محافظين على الاستعداد القتالي العالي، بما يمكنهم من تحقيق كل المهام المكلفين بها، للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى، والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان، واستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة في الميدان والتدريب التكتيكي المجمع للعناصر التخصصية.

وفى نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكل العناصر المشاركة بالبيان، مشيداً بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كل العناصر المنفذة للبيان، ما عكس مستوى الاستعداد القتالي العالي، والاحترافية في تنفيذ المهام، كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الأسلوب الأمثل، لتنفيذ كل الإجراءات، والاستفادة منها لرفع الكفاءة القتالية على كل المستويات.

كما مر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على قاعدة برنيس البحرية للاطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية والجاهزية القتالية بالقاعدة، مشيدا بما لمسه من استعداد قتالي وروح معنوية عالية وقدرة على تنفيذ كل المهام لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية.

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.