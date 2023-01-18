مدبولي: النسبة الأكبر من الموازنة العامة الجديدة للحماية الاجتماعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرء، إنّ النسبة الأكبر من الموازنة العامة الجديدة للدولة مخصصة وموجهة للحماية الاجتماعية، لأننا نعي أننا في ظرف عالمي استثنائي، لذلك نحرص على مساندة المواطن الفترة المقبلة، ونعمل على الدعم الجزئي وتقليل الفاتورة على المواطن، والزيادات موجودة على العالم كله، والجميع يعاني من الزيادات وغلاء الأسعار، والدولة تحاول تقليل تداعيات الأزمة على المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالبدء في المعارض والمنافذ الخاصة بـ «أهلا رمضان»، قبل حلول الشهر الكريم بنحو شهرين، وننظر باستمرار لهذه المنافذ بعد شهر رمضان أيضا، والأسعار بها مخفضة بالفعل وهذا الأمر يجعل هناك نوع من استقرار الأسعار.

وشدد «مدبولي» على أن الإفراج عن السلع بالمواني أمر مهم جدا، خاصة أنه يجري الإفراج عن مواد خام ومسلتزمات إنتاج، وكل ذلك مرتبط بإنتاج السلع، والهدف من هذا الأمر هو إتاحة عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتزان بين العرض والطلب واستقرار الأسعار.