مدبولي: الدولة تدعم جهود وكالة الفضاء المصرية لتحقيق التنمية المستدامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بمقرها الجديد، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الوكالة.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد في مقر وكالة الفضاء المصرية، وحرصه على حضور اجتماع مجلس إدارتها، لمتابعة مستجدات ملفات عمل الوكالة، مؤكدا أنّ الدولة تُقدر الدور الحيوي الذي يقوم به هذا الصرح العلمي البارز وتدعم جهوده في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

برنامج الفضاء الوطني

من جانبه، استعرض الدكتور شريف صدقي عددا من الموضوعات ذات الصلة بعمل وكالة الفضاء المصرية، وموقف استكمال العناصر اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني، بما في ذلك تجهيز البنية التحتية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتوطين صناعة الأقمار الصناعية، إضافة إلى موقف الاتفاقات التي تبرمها الوكالة مع العديد من الشركاء في أنحاء العالم، لتعزيز علاقات التعاون، وتبادل المعرفة، وتأهيل الكوادر ومواكبة أحدث المستجدات في علوم الفضاء.

موقف تنفيذ «المدينة الفضائية»

كما تطرق الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى موقف تنفيذ «المدينة الفضائية» التي تستهدف الدولة من خلالها، إيجاد كيان علمي متكامل يضم المبنى الرئيسي للوكالة، وقاعة للمؤتمرات، إضافة إلى مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.

وعرض الدكتور شريف صدقي، موقف تنفيذ مبنى «وكالة الفضاء الأفريقية»، ضمن مكونات «المدينة الفضائية»، التي تتولى مصر إنشاؤها لتكون مقرا لهذا الصرح الإقليمي، بما يعزز ويشير إلى الدور الفعال لمصر في دعم علوم وتكنولوجيا الفضاء في القارة الأفريقية، موضحا في هذا الصدد أنّه تم سيتم الانتهاء قريبا من إنشاءات الوكالة.