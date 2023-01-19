السيسي لطلاب الكلية الحربية: مواجهتنا مع الإرهاب في سيناء بدأت قبل 2013

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القيادة السياسية نجحت في إزالة خطر كبير جدا متمثل في محاربة الإرهاب عن مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث أن المواجهة معه بدأت قبل عام 2013، «مواجهتنا مع الإرهاب في مصر والتطرف في سيناء، كان بدري عن 2013، والمواجهة العسكرية كانت كبيرة اعتبارا من 2013».

السيسي: أولاد مصر قدموا الجهد والعرق والدم

وأضاف خلال كلمته أثناء تفقده الاكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم، وذلك في تقرير يذيعه التليفزيون المصري، أن ما تم إنجازه جاء نتاج الجهد والعرق والدم الذي قدمه أولاد مصر من الجيش والشرطة، حتى نجلس حاليا مطمئنين بفضل الله وتضحيات الأسر المصرية البسيطة في كل أنحاء مصر، «قدموا ولادهم لأجل البلد تعيش في أمان وسلام، وده بيشكل عبء كبير علينا كمصريين، أننا نحافظ على اللي اتعمل، واتدفع فيه كتير أوي خلال الفترة اللي فاتت».

السيسي: احنا بنمر بظروف صعبة زي كل الدنيا بقالنا 3 سنين

وتابع: «احنا بنمر بظروف صعبة زي كل الدنيا بقالنا 3 سنين، والدولة المصرية بمؤسساتها تسعى أن الأزمة تكون في أقل ما يمكن من التأثير، وبنحاول في ظل الظروف دي، أننا نخلي الحياة مش قاسية أوي على الناس، الحياة قاسية وصعبة وتكاليفها عبء على الناس، وتعداد مصر 105 ملايين، وكل كام شهر بنزيد مليون».