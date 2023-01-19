السيسي لأحد الطلاب: «مش مهم المدن الجديدة شكلها إزاي لكن المهم اتعملت ليه»

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعديد من الطلاب الجدد بالكلية الحربية، ووجه لهم عددا من الأسئلة، وسأل أحد الطلاب المعينين جدد، ويخضع لتدريب لمدة 6 أشهر عن رأيه في هذا التدريب.

فأجاب الطالب: «الفكرة مليئة بالإيجابيات».

ليرد الرئيس: «محتاجين وإحنا بنضخ دم جديد في مؤسسات الدولة، إننا نطور نفسنا، وقولنا نجيب اللي هيتعينوا جداد يقعدوا معانا 6 أشهر، يشوفوا شكل جديد من الإعداد والتأهيل».

ليرد الطالب: «واستفدت كمان من الزيارات وبرنامج التخطيط وزرت مدن جديدة، ومصر اتنقلت نقلة نوعية».

ليرد الرئيس: «القاهرة هتنموا خلال العشرين سنة اللي جايه من 4 لـ5 ملايين، طب هيروحوا فين، وهو تكلفة إنهم يقعدوا في القاهرة أكتر ولا لا، مش هاممني إننا نروح مدن وتشوف مدينة جديدة شكلها إيه، لكن المهم هي اتعملت ليه، ومكنش عندنا خيارات غير كدا، لأننا قصرنا في حق بلدنا قبل كدا».