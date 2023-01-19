إحدى السيدات للرئيس السيسي: «ربنا يباركلنا في عمرك.. فرحانة أني شوفتك»
كتب:
محمد متولي
05:36 م | الخميس 19 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلية الحربية
قالت إحدى السيدات من أهالي طلبة الكلية الحربية للرئيس عبدالفتاح السيسي: «ربنا يباركلنا في عمرك، وأنا فرحانة أني شوفتك، ربنا يكرمك ويجبر بخاطرك، أنت وكل الناس الحلوة دي كلها، وربنا يحمي مصر».
الرئيس السيسي: أنا متشكر ليكم
شكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما قالته، ورحب بكل الموجودين في الكلية الحربية، على هامش زيارته إليها فجرا، «أنا متشكر، وإيه رأيكم في أولادكم بعد ما دخلوا الكلية الحربية».