الرئيس السيسي: لابد من بناء جسماني قوي بجانب الدراسة لتحقيق التكامل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سؤالا إلى الطلاب الجدد بالأكاديمية العسكرية عن السبب في تأهيل أعضاء الرقابة الجدد ببرامج تأهيلية خاصة.

وقال الرئيس السيسي خلال اللقاء: «عملنا لهم برنامج واعي، ومش كفاية إنك تبقى متعلم كويس وشاطر والباقي لأ، لازم يكون الموضوع متكامل، تذاكر كويس وعندك قاعدة علمية ومهنية لكن لو لم يكن لها بناء جسماني جيد هبقى قصرت في حق المهنة قبل مقصر في حق نفسي».

وأضاف: «لو فيه طبيب مش بيلعب رياضة وهيقف 5 أو 6 ساعات هيقدر يتحمل قد إيه، عدد سنين بسيطة، وأنا لو مجهزتوش كويس، ومحتاجين إننا نتكلم ونقول إننا لو مأخدناش بالنا في الحفاظ على صحتنا العامة بما فيها إنك مدخنش».