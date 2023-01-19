مجدي الشربيني يعلن اعتزاله الغناء: لن أعود مرة أخرى

أعلن المطرب مجدي الشربيني، اعتزال عالم الغناء بشكلٍ دائم، وذلك بعد مسيرة غنائية دامت لسنواتٍ طويلة، مؤكدًا أنه لن يعود للغناء مُجددًا، إذ يُعد هذا الاعتزال هو الثاني له.

وقال مجدي الشربيني، لـ«الوطن»، إنه اتخذ قرار الاعتزال بشكلٍ نهائي، ولن يعود للساحة الغنائية مرة أخرى، لافتًا إلى أنه اعتزل المجال لمدة 10 سنوات تقريبًا، قبل أنّ يعود مرة أخرى لمدة 5 سنوات تقريبًا، «أنا بعلن اعتزالي للمرة الثانية، لكن هذه المرة بلا رجعة».

لم ولن أصرح بأنّ الفن حرام لكني الاعتزال

وأضاف أنّ اعتزاله لا يُعني إعلانه بأنّ الفن حرام شرعًا، قائلًا: «لم ولن أصرح بأنّ الفن حرام، لكن أنا عزمت النية باعتزال الساحة الغنائية، وسأقدم الكلمات التي ترضى الله سبحانه وتعالى»، لافتًا إلى كان يستعد لتسجيل أغنية جديدة قبل أيام، إلا أنه قرر التراجع عن تلك الخطوة، والتنازل عنها لأي مطرب آخر.

رسالة وراء اعتزالي الفن

وأوضح أن خطوة الاعتزال، تأتي بعد تلقيه رسالة من أحد رجال الدين، «الكلمات هزتني جامد، وقررت أرجع إلى ما كنت عليه، وأتوب إلى الله توبة نصوحة، وربنا يتقبل توبتي».

وتابع مجدي الشربيني، أنه سيتجه إلى تقديم الأغاني والأناشيد الدينية والابتهالات، ويستعد لتقديم أعمال جديدة في شهر رمضان المُقبل.