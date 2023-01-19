إطلاق مشروع «5 أفدنة لشباب الخريجين» بمركز دشنا في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمجلس قروي «أبومناع غرب» بمركز دشنا، شمال قنا، إطلاق مشروع «5 أفدنة» لشباب الخريجين، الراغبين في استصلاح الأراضي، وزراعتها بنطاق الوحدة المحلية.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس مجلس قروي أبومناع غرب، إنه تم عمل مشروع لتوفير 5 أفدنة لكل شاب، يريد استصلاح الأراضي التابعة لأملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية في الظهير الصحراوي، وذلك بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور رئيس المركز.

5 أفدنة للشباب في قنا

وتابع رئيس الوحدة المحلية، أنه يحق لكل شباب الخريجين ممن يرغبون في الحصول على الـ 5 أفدنة، التقدم بطلب للهيئة العامة للاستثمار، الذي يتم تحويله إلى الوحدة المحلية، من أجل عمل الإحداثيات والرسم الكروكي لمساحة الأرض، لمعرفة ما إذا كان عليها تعديات من عدمه، أو مقدم عليها طلبات تقنين، أو صادر لها قرارات تخصيص.

وأشار «جيلاني»، إلى أنه بعد ذلك يتم العرض على محافظ قنا، للموافقة على طرح قطعة الأرض، وبالقيمة التي تحددها اللجان، مشيرًا إلى أن الهدف منها، تحقيق طفرة زراعية ساهمت في تحقيق التوسع الزراعي، وتعزيز الاهتمام بمشروعات الظهير الزراعي بالصحراء، لما لها من أثر تنموي، بالإضافة إلى أنها كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب وتنمية مبادرة القرية المنتجة.

المبادرات الزراعية

وأكد رئيس الوحدة المحلية، دعم جميع المبادرات الزراعية التي تهدف للتوسع في الرقعة الزراعية على مستوى الوحدة المحلية، وتعتبر فرصة للشباب لتوفير أكبر فرص عمل لهم، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من غير العاملين في القطاع الحكومي، من شباب الخريجين.