خطة عاجلة لإنهاء المشروعات المتعثرة في محافظة قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا، صباح اليوم، لمناقشة آليات دفع العمل بالمشروعات المتعثرة بالوحدات المحلية لمدن «قنا - نقادة - قوص - قفط - الوقف»، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 م.

معدلات تنفيذ المشروعات

وناقش محافظ قنا خلال الاجتماع اليوم، معدلات تنفيذ المشروعات بكل وحدة محلية، للتأكد من التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المقرر، ومراعاة المواصفات القياسية خلال التنفيذ وفقا لطبيعة كل مشروع، كما ناقش موقف المشروعات المتعثرة، وأسباب تعثرها، وجرى خلال الاجتماع وضع حلول فورية وعملية لدفع العمل بتلك المشروعات، وسرعة إنهاء إجراءات الطرح تمهيدا لبدء التنفيذ، واستكمال مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا أن خطة مشروعات المحافظة التنموية لا بديل عن تنفيذها بنسبة 100%، ولن نسمح بأي تقصير أو تراخٍ في تنفيذ ومتابعة المشروعات، بهدف الوصول للمواطن بالكشل الأفضل، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تلك المشروعات على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، لضمان تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة.

حصر جميع المشروعات المتعثرة

كما كلف محافظ قنا، رؤساء المراكز والمدن بحصر جميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة ووضعها في جدول الأعمال الأسبوعي والانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات في موعدها المقرر، وإعداد تقرير أسبوعي بذلك متضمنًا موقف التنفيذ، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

يذكر أن إجمالي المبالغ المالية المخصصة لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الجاري تصل إلى 527 مليون جنيه.