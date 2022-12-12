إنجازات «حياة كريمة» في محافظة قنا.. الانتهاء من 600 مشروع

كشف محمود ياسين، منسق مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بمحافظة قنا، آخر تطورات ومشروعات المبادرة في المحافظة، إذ ذكر أنه يتم العمل على تنفيذ 994 مشروعًا خدميًا، وبالفعل تم الانتهاء من تنفيذ 600 مشروعًا حتى الآن، فضلًا عن بدء العمل في بعض المشروعات في الكثير من القرى، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news».

حوارات مجتمعية مع الأهالى لمعرفة احتياجاتهم الفعلية

وأضاف «ياسين»، أنه في البداية يتم عمل حوارات مجتمعية مع الأهالى لمعرفة احتياجاتهم الفعلية وهل هذه المشروعات التى يحتاجونها بالفعل ستخدمهم أم هى مشروعات ليس لها أثر لديهم، والتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم، فالمبادرة تضع الخطة التى تعمل عليها وفقا لاحتياج كل قرية، لافتا إلى أن أعضاء المبادرة يتابعون المشروعات التى يتم تنفيذها بالفعل، ومدى جودة المشروعات التى تمت إذا كانت وحدات مجمعة او مشروعات صرف صحى أو مياه أو غيره.

تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.