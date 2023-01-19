تطوير مستشفى السعديين المركزي في الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة

قال الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات، ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى، مثمنًا دور المجتمع المدني للمساندة الدائمة لتطوير منظومة الخدمات في القطاع الصحي والذي يُعد شريكاً أساسياً مع الجهاز التنفيذي في بناء وتنمية المجتمع.

تطوير منظومة الخدمات في القطاع الصحي

وتفقدت المهندسة لبنى عبدالعزير نائبة محافظ الشرقية بزيارة تفقدية لمستشفى السعديين المركزي بمركز منيا القمح لمتابعة أعمال التطوير الجارية والمنفذة بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية وجمعية الأورمان، في حضور اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، واللواء محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان، والسفير عبد الرازق عبدالجليل آل عبد الغني السفير القطرى السابق، والأستاذ أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، والأستاذ سيد رجب مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية، والدكتور أحمد بحلاق مدير مستشفي السعديين المركزي.

انتظام العمل بمحطة معالجة المياه بالمستشفى

واطمأنت نائبة المحافظ على أعمال التطوير بمركز الغسيل الكلوي والذي يضم 15 وحدة غسيل كلوي لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفى، كما تابعت سير انتظام العمل بمحطة معالجة المياه بالمستشفى.

كما تفقدت وحدة حضانات الأطفال المبتسرين والتي تضم 15 حضانة وذلك لمتابعة تقديم الخدمات الصحية للأطفال لحين تماثلهم للشفاء ، مشيدة بالتعاون المثمر والبناء بين مديريه الشؤون الصحية وجمعية الأورمان في توقيع بروتوكول تعاون بقيمة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة وتطوير قسمي الحضانات والغسيل الكلوي بالمستشفى وتزويدهما بالأجهزة والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى رفع كفاءة محطة معالجة المياه بالمستشفى لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي.

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الدعم المقدم لمستشفى السعديين المركزي يأتي في إطار مساهمه الجمعية في زيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفى والقضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى، مقدماً الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي في تذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية للقيام بدورها المجتمعي في رصد الفئات المستحقة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ليحيوا حياه كريمة.