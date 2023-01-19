محافظ المنوفية: 10 مليارات جنيه تكلفة مشروعات الصحة خلال الفترة المقبلة

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الصحة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بينها مستشفى أورام منوف، أشمون الجديدة، السادات الجديدة والشهداء، وسيجرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

الاعتمادات المالية لمشروعات الصحة في المنوفية

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه المشروعات تصل تكلفتها إلى 10 مليارات جنيه، وتأتي في إطار خطة الدولة للاهتمام بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية اللازمة لجميع المواطنين على مستوى المحافظة.

معهد أورام منوف يخدم 5 ملايين مواطن

وأوضح أن مستشفى الأورام الذي سيقام في مدينة منوف، سيخدم 5 ملايين مواطن من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتنفيذه، كما تفقد المكان بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وسيتم البدء في تنفيذه خلال الفترة المقبلة بعد وضع الاعتمادات المالية اللازمة.

وتابع، أن مستشفى الشهداء أُدرجت في الخطة المالية، مشيرًا إلى أن من بين المشروعات المهمة، إنشاء مستشفى أشمون الجديدة التي أصدر قرارًا بتخصيصها الفترة الماضية، ويتم الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لبدء تنفيذها.

وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تحظى باهتمام الدولة المصرية، ويتم العمل على إنشاء هذه المستشفيات التي تمثل نقلة نوعية لخدمة المواطنين وتوفير الدعم لهم.