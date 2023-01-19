الفنان محمد لطفي يجسد دور صعيدي في مسلسل «عملة نادرة»

كشف الفنان محمد لطفي عن صورة خاصة من كواليس مسلسله الرمضاني «عملة نادرة» الذي يجسد من خلاله لأول مرة دور صعيدي، بطولة الفنانة نيللي كريم 2023.

ونشر محمد لطفي صورة له وهو بالزي الصعيدي، وعلق: «شداد أول مرة أعمل صعيدي مع النجمة نيلي كريم والمخرج الواعد ماندو العدل رمضان 2023».

مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم نيللي كريم وجومانا مراد وأحمد عيد وجمال سليمان وكمال أبو رية وفريدة سيف النصر ومريم الخشت وندا موسى، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

مسلسل رمضان كريم

ومن ناحية أخرى، ينافس محمد لطفي خلال السباق الرمضاني المقبل بعمل آخر وهو مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، ونشر المنتج أحمد السبكي في سبتمبر الماضي صورة تجمعه بمحمد لطفي، عبر إنستجرام، وعلق: «انضمام محمد لطفي لمسلسل رمضان كريم الجزء الثاني تمهيداً لعرض المسلسل في رمضان 2023، إنتاج أحمد السبكي، تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز».