محمد لطفي يكشف عن تفاصيل شخصيتة فى مسلسل عملة نادرة رمضان 2023

يواصل الفنان محمد لطفي تصوير باقي مشاهده مسلسله الجديد عملة نادرة الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2023 ويقدم من خلاله شخصية مميزة.

وكشف الفنان محمد لطفي عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها في مسلسل «عملة نادرة» من خلال مشاركتة للجمهور بصورة خاصة للشخصية عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وظهر من خلالها بالزي الصعيدي وهو يمسك في يده بندقية.

تفاصيل شخصية محمد لطفي في عملة نادرة

وعلق الفنان محمد لطفي على الصورة كاشفا عن اسمها حيث قال: «شداد مع النجمة نيللي كريم في مسلسل عملة نادرة رمضان 2023»، وتفاعل الجمهور مع الشخصية بشكل كبير وحرصوا على تهنئتة.

يذكر أنّ مسلسل «عملة نادرة» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجمال سليمان وكمال أبو رية وأحمد عيد وجومانا مراد وفريدة سيف النصر وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.