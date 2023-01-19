مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار في منزل بالبحيرة «صور»

لقي شاب مصرعه جراء انهيار منزل أثناء التنقيب عن الآثار بقرية الطابية شارع متولي اللبان مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تفاصيل مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد بمصرع شاب جراء انهيار ترابي عليه أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل مكون من 3 طوابق بقرية الطابية، في شارع متولي اللبان مركز كفر الدوار، وجاري استخراج الجثمان، حيث جرى الدفع بلودر وحفار من معدات الوحدة المحلية، وتحت إشراف طاقم الحماية المدنية.

الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى «محمود رجب الزيات»، 22 سنة، مقيم الطرح أبو قير مركز كفر الدوار، ولازال العمل جارى حتى الآن وجارى المتابعة من مكان الحادث لحين استخراج الجثمان، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.