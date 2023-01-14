إحالة 5 إلى الجنايات بتهمة التنقيب عن آثار ومصرع شخص بالإسكندرية

أحالت جهات التحقيق بالإسكندرية اليوم، 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، بعد أن تسببا فى مصرع عامل، أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل عقار بمنطقة العامرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود الواقعة، حين تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، بوفاة شخص داخل حفرة اسفل عقار بشارع مخزن الانابيب، بمنطقة عبد القادر دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، رفقة الأجهزة المعنية وبالمعاينة والفحص تبين وجود حفرة بأحدى الغرف قطرها حوالى متر تقريبا وعمقها 5 أمتار ووجود شخص جثة احد الأشخاص داخلها.

ضبط المتهمين

كشفت التحريات أن صاحب المنزل استعان بـ5 اشخاص للتنقيب عن الآثار أسفل العقار عن طريق الحفر، ويوم الحادث انهارت اجزاء من الحفرة على الشخص المتوفى وانهال عليه التراب اثناء قيامه بالحفر ما أدى لوفاته مختنقا.

تم نقل جثة المتوفى الى مشرحة الاسعاف تحت تصرف النيابة العامة، والقى القبض على باقى المتهمين في عمليات التنقيب، وتم التحفظ على معدات الحفر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.