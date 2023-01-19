تطورات الحالة الصحية لـ إسعاد يونس بعد خضوعها لعملية تركيب مفصل كامل

تغيب الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن برنامجها «صاحبة السعادة» الذي يُعرض عبر قناة «دي إم سي»، نظرًا لخضوعها لعملية جراحية نهاية شهر ديسمبر الماضي، وهي عملية تركيب مفصل كامل.

موعد استئناف نشاطها الفني لم يُحدد بعد

وقالت مصادر مُقربة من إسعاد يونس، لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية للفنانة تشهد تحسنًا كبيرًا، إذ لا زالت تخضع لجلسات العلاج الطبيعي، بينما موعد استئناف نشاطها الفني لم يُحدد بعد، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

تفاصيل دخول إسعاد يونس المستشفى

وكانت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، تعرضت لكسر في المفصل، يوم 28 ديسمبر الماضي، وعلى الفور جرى احتجازها بأحد المستشفيات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث خضعت لجراحة عاجلة خاصة بتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، وعادت إلى منزلها خلال أيامٍ معدودة، بعد تحسن حالتها الصحية، وتستكمل رحلة العلاج بالمنزل.

وحظيت إسعاد يونس، بحالة دعم كبيرة من قبل زملاءها بالوسط الفني وكذلك الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أبرزهم ليلى علوي، ونادية مصطفى، وسوزان نجم الدين وآخرين.