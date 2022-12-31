إسعاد يونس في منزل محمد حماقي.. «عزمها على بيتزا من عمايل إيده»

ظهر الفنان محمد حماقي في حلقة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وهو يصنع البيتزا، بعدما استقبلها في منزله، حيث عزمها على تناول الطعام معه.

ووجَّه حماقي حديثه لإسعاد يونس، قائلا له: «هأكلك بيتزا مش هتنسيها في حياتك»، وردت ساخرة: «والله العظيم هتخن 49 كيلو وأنا قاعدة معاك، من هنا لحد التصوير هنبقى كورة»، ليرد: «لا البيتزا مش بتخن».

وطلب حماقي من إسعاد يونس في تجربة صنع البيتزا بنفسها، حيث علمها خطوات فرد العجينة، قائلا لها: «فضي الهواء وافردي من جوه لبره».

ويحل الفنان محمد حماقي ضيفًا في حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة «dmc» تأتي الحلقة ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2023 .