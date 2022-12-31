إسعاد يونس تهنئ مشاهديها بالعام الجديد: «لسه في البلد دي كل خير الدنيا»

هنأت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المشاهدين بالعام الجديد 2023، قائلة: «كل سنة وإنتو بألف صحة وعافية وهنا وسعادة وسرور وأمان».

وتابعت إسعاد يونس خلال مقدمة حلقة ليلة رأس السنة ببرنامجها «صاحبة السعادة»، والمذاع عبر فضائية «dmc»: «إحنا مش هنلاقي في العالم كله زي بعضينا، زي ما إحنا قريبين من بعض وعوايدنا زي بعض، زي ما بنحتفل بكل الأعياد مع بعض».

وتابعت: «مهما الزمن بقى دمه تقيل لسة في البلد دي فيه كل الخير اللي في الدنيا، المهم إننا قادرين نتغلب على أي صعوبة».

ويحل الفنان محمد حماقي ضيفًا في حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة «dmc» تأتي الحلقة ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2023 .