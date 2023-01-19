المايسترو نادر عباسي: حفل المتحف المصري الكبير يجمع الفن والحضارة

كشف المايسترو نادر عباسى أن الحفل الفنى العالمى الأول الذى يُقام بالمتحف المصرى الكبير، وسط ترقب عالمى لافتتاح المتحف قريباً، هو حفل ثقافى بالدرجة الأولى ويعبّر عن امتزاج الفن مع الحضارة المصرية والثقافة الأثرية، وهو من ضمن الحفلات التحضيرية التى تتم قبل افتتاح المتحف الكبير رسمياً.

وعن طبيعة حفل الجمعة، قال «عباسى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحفل والنشاطات الثقافية التى ستقام خلاله جرى تنسقيها من خلال واحدة من الشركات المنظمة للحفلات الثقافية بالمتحف الكبير برعاية هيئة تنشيط السياحة، وأضاف أن برنامج الحفل سيتضمن مقتطفات موسيقية عالمية ومصرية، وتم التحضير له بإقامة ٦ بروفات، كل بروفة استغرقت ٣ ساعات وهو وقت كافٍ للتدريب والاستعداد للحفل.

ويتم التعاون فى هذا الحفل الجماهيرى الضخم بين السوبرانو فاطمة سعيد التى ستكون أول فنانة تغنى داخل هذا المتحف العالمى، والمايسترو نادر عباسى الذى سبق له قيادة الأوركسترا فى حفل نقل المومياوات، والمشاركة فى افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وسط اهتمام عالمى كبير، وسيشهد الحفل تقديم أرقى أنواع الفنون العالمية وعمل مزج للقوى الناعمة للفن مع إحدى أجمل المناطق الأثرية حول العالم، وبما يليق بالموقع الذى يُعد أكبر متحف أثرى فى العالم، ويترقب العالم افتتاحه بشغف.

وأوضح «عباسى» أنه «سيتم تقديم أعمال عالمية كلاسيكية وشرقية ومصرية بأسلوب أوركسترالى أكاديمى يليق بالحدث، فضلاً عن اختيار أعمال عالمية، ومن الأعمال المصرية سنقدم مؤلفات لمحمد عبدالوهاب وكمال الطويل وهانى شنودة وفريد الأطرش وغيرهم».

وعن أهمية الحفل فى الترويج للسياحة فى مصر وللمتحف الكبير خصوصاً، قال إن فكرة الحفل هى إبراز أهمية المتحف الكبير كواحد من أكبر المتاحف الأثرية على مستوى العالم، وهدية من مصر إلى العالم أجمع، ولفت إلى أن إقامة الحفل فى المتحف الكبير الذى يستعد العالم لافتتاحه ستطرح أفكاراً مبتكرة لإقامة حفلات فنية فى مصر، سواء داخل الأماكن التاريخية والتراثية العريقة، فضلاً عن أهمية المتحف الكبير فى حد ذاته، وما يحتويه من آثار مبهرة للعالم ووجوده قرب أهرامات الجيزة كأهم متحف أثرى على مستوى العالم.