قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن عدة مناطق، اليوم الجمعة الموافق 20 يناير 2023، بسبب أعمال صيانة طارئة في خط مياه رئيسي.

أماكن انقطاع المياه في محافظة الإسكندرية اليوم ومواعيدها

مناطق غرب الإسكندرية بحي العجمي «الدخيلة والعجمي حتى الكيلو 21»، وحي العامرية، ويبدأ انقطاع المياه من الساعة الرابعة عصرا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

صيانة طارئة لخطوط المياه بالإسكندرية

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال صيانة طارئة لخط الناقل للمياه قطر 1000 ملليمتر، المغذي لغرب الإسكندرية أسفل مزلقان لمعي بالمكس.

وطالبت شركة المياه بالإسكندرية، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة لسد حاجتهم من المياه في فترة انقطاعها، إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة.

ونوهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى إتاحة رقم 125 من أي رقم أرضي ورقم 035815700 كما أن هناك رقم 01210767877 للتليفون المحمول لاستقبال الشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الشكاوى.