رئيس شركة صرف الإسكندرية: «ساعتين زمن ونخلص تراكمات المياه بالمحافظة»

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، إن المحافظة لم تشهد، أمس الأحد، أمطار كثيرة، بعكس صباح اليوم الثلاثاء في الكورنيش؛ ولكن تم نزح كل تراكمات المياه في الشوارع الجانبية ونفقي الإبراهيمية وكليوباترا، متابعا: «كل ده اشتغل ومابقاش في مشاكل لسه بس سموحة فيها منطقة هتاخد ساعتين وأنا مش همشي إلا لما أخلصهم».

خطة بمليار و600 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة الصرف

وأضاف «جابر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» اليوم الإثنين ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك خطة عاجلة بقيمة مليار و600 مليون جنيه لإحلال وتجديد بعض المحطات وروافع المياه مع تكليف جهات عينة للعمل في هذا المشروع وستنتهي المشاريع في 31 من ديسمبر و31 مارس ونهاية يونيو المقبل على 3 مراحل، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستعمل على حل 85% من أزمة تراكم المياه في الإسكندرية.

تجديد البنية التحتية في الصرف بنسبة 40%

وأكد رئيس شركة مياه الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية الخاصة بالصرف في الإسكندرية بنسبة 40%، موضحا أن الشركة القابضة استخدمت سيارات نزح متعددة لحل أزمة المياه التي كانت منتشرة على الكورنيش في الإسكندرية.

وبيّن أن الموقف حتى الآن لا يحتاج إلى دعم من خارج المحافظة، مؤكدا أنه خلال ساعتين فقط سيتم التخلص من كل المياه المتراكمة في محافظة الإسكندرية.