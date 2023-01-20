أحمد فتحي يُشارك في مسلسل «الحاج إكسلانس» لـ محمد سعد

يخوض الفنان أحمد فتحي، تجربة فنية جديدة في موسم دراما رمضان المُقبل، حيث يُشارك في بطولة مسلسل «الحاج إكسلانس» بطولة الفنان محمد سعد، الذي يشهد عودة «اللمبي» إلى الساحة التلفزيونية بعد غياب دام نحو 9 أعوام تقريبًا.

ويستعد أحمد فتحي، لبدء تصوير مشاهده، خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث يواصل المخرج محمود كامل، مرحلة التعاقدات وتسكين الأدوار تمهيدًا لانطلاق التصوير.

تعرف على أبطال مسلسل «الحاج إكسلانس»

ويُشارك في بطولة مسلسل «الحاج إكسلانس» بجانب محمد سعد وأحمد فتحي، كل من ويزو، وجيهان خليل، وصلاح عبد الله، وحسن عبد الفتاح وآخرين.

أحمد فتحي يُشارك في مسرحية «كازينو بديعة»

ويواصل الفنان أحمد فتحي، تقديم مسرحية «كازينو بديعة»، على أحد المسارح بالقاهرة الجديدة، وهي من كتابة أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وبطولة سمية الخشاب، إدوارد، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، أحمد سعد ميشو، وأشعار الأستاذ أبو السعود الإبياري، ومن إنتاج شركة «سي سينما بروكشنز» أحمد فهمي وهاني نجيب.