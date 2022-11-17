محمد عطية يطرح فيديو كليب «انكشف» برفقة الفنانة اللبنانية نور سعد

طرح محمد عطية، أحدث أغانيه المصورة بعنوان «انكشف» والذي يجمعه باللبنانية نور سعد، وذلك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية.

«انكشف» من كلمات محمد عطية، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي وميكس زوووم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وإخراج اللبنانية لميس جعفر، وجرى تصويره في لبنان بالعديد من اللوكيشنات المختلفة.

وانتشر مؤخرا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعل معه الجمهور يجمع بين عطية واللبنانية نور سعد والذي أثار الجدل بينهم هل يوجد أم علاقة عاطفية بينهما أم عمل فني جديد؟

ومن ناحية أخرى، يستعد المنتج محمد علام لتقديم العديد من المشاريع الغنائية التي تعاقدت عليها كيوب ميوزك خلال الفترة المقبلة، والذي يشارك فيها العديد من نجوم الغناء بالعالم العربي.