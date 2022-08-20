محمد فؤاد وأحمد سعد يسددان غرامة الغناء على «فلاشة».. 20 ألف جنيه لكل منهما

سدد الفنان محمد فؤاد، والفنان أحمد سعد الغرامة المفروضة على كل منهما إلى نقابة المهن الموسيقية، بسبب مخالفتهما لقرارات النقابة في أداء الحفلات الغنائية.

أحمد سعد يسدد 20 ألف جنيه للنقابة

علمت «الوطن» أن كل من الفنان أحمد سعد ومحمد فؤاد أرسل فريقًا لسداد الغرامة المستحقة عليهما، والتي وصلت لـ 20 ألف جنيه لكل فنان بإجمالي 40 ألف جنيه.

قال منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن مجلس نقابة المهن الموسيقية اتخذ قرارًا بفرض غرامة على كل من خالف قرارات النقابة، لعدم الالتزام بالفرق الموسيقية وتشغيل الفلاشات دون الاستعانة بعازفين.

محمد فؤاد يسدد غرامة مالية للموسيقيين

وأشار «منصور»، إلى أن الفنان محمد فؤاد وأحمد سعد خالفا قرارات النقابة في حفلهما الأخير بالساحل الشمالي، وأدى كل منهما بفلاشة ودون فرقة موسيقية، وعلى ذلك اتخذ مجلس الإدارة قرارًا بتغريمهما 20 ألف جنيه لكل منهما.

كان مجلس نقابة المهن الموسيقية، اتخذ في اجتماعه الأخير عدة قرارات بعيدًا عن الغرامات منها، رفض الشكوى المقدمة من المنتج أحمد فخري ضد الفنان أحمد شيبة لعدم الاقتناع بما جاء فيها.

كما حدد المجلس يوم 11 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات نقابة المهن الموسيقية بعد استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه كنقيبا للموسيقيين حيث تقدم باستقالته نهاية شهر يونيو الماضي.