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عاجل.. روسيا تحدد سعر الجنيه المصري بـ2.3 روبل رسميا

كتب:

عمرو حسني
11:32 م | الخميس 19 يناير 2023
الروبل وبعض العملات الأجنبية

الروبل وبعض العملات الأجنبية

أعلنت روسيا الاتحادية، سعر صرف الجنيه المصري الذي وصل إلى 2.3 روبل، وسيكون سعر الـ10 جنيهات بـ23.23  روبل روسي، في ختام تعاملات اليوم.

سعر الدولار أمام الروبل

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي، 68.84 أما اليورو بلغ 74.40 روبل روسي، وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحدة من إدراج روسيا 9 عملات من بينها الجنيه المصري في قائمة تداول العملات الأجنبية أمام الروبل الروسي.

العملات التسع المدرجة أمام الروبل الروسي  

وستكون العملات الأجنية المدرجة أمام الروبل هي الإماراتي والريال القطري والجنيه المصري والبات التايلندي والدونغ الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والروبية الإندونيسية.

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